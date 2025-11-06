timeleszの佐藤勝利＆原嘉孝が担当『レコメン！』好発進 radikoライブ配信で同時間帯首位に
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と原嘉孝がパーソナリティを務めた、文化放送『レコメン！』が4日午後10時からのradikoライブ配信において、1都6県16局中同時間帯首位を獲得した。
2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。11月からの火曜日の『レコメン！』のパーソナリティに佐藤と原が就任し、2人が週替わりで3時間の生放送を担当する。
初回放送は、佐藤と原が2人そろって出演。radikoのライブ配信において瞬間最高シェア20.8％を記録し、1都6県16局中で同時間帯首位を獲得しました。また、Xでは放送中に番組ハッシュタグ「#レコメン」がトレンド入りを果たし、SNSでも大きな盛り上がりを見せた。
同局では、2012年4月にグループ初のレギュラーラジオ番組『Sexy ZoneのQrzone』がスタート。グループ名を「timelesz」に改名後は番組名も『timeleszのQrzone』に変更し、飾らないメンバーの素顔を届けてきた。
オープニングトークで原は「僕たち新メンバーとしてはやっぱり、今まで『Qrzone』を続けてきてくれたメンバー、そして支えてくださったファンの方がいたからこそ、こうやってパーソナリティに就任できたと思うので、あらためて感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます」と、今年の10月、13年7ヶ月の歴史に幕を下ろした『Qrzone』リスナーへの感謝を伝えた。
続けて佐藤は、「僕はずっと『Qrzone』をやってきて。原ちゃんはtimeleszのメンバーに…家族になってくれて、そして（僕と）同期で。文化放送で、同期2人がここで集結して生放送でパーソナリティを一緒にできているのって、やばくない？ 誰が想像した？ 2010年10月のオーディションの日。こんな生放送やらせてもらえるなんて！ 3時間だよ？」と、同期でありながらもそれぞれの道を歩んでいた原と、2人でメインパーソナリティを務めることへの喜びをかみ締めていた。
4日放送の『レコメン！』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。また、次回11日の放送は、原が担当する。
