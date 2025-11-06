40歳のフリーアナウンサー、金谷有希子さんが自身のインスタグラムを更新。第３子を妊娠したことを報告しました。

【写真を見る】【 40歳のフリーアナ・金谷有希子 】 第３子妊娠を報告 「高齢出産だからか？上の子のお世話でバタバタしてしまったせいか？ 今回の妊娠ではトラブルが多くて」



金谷さんは「第三子妊娠のご報告」と題して、「いきなりで恐縮ですがタイトルにもありますように、この度、第三子を授かりました〜」と投稿。





来月41歳になる金谷さんは、「高齢出産だからか？上の子のお世話でバタバタしてしまったせいか？ 今回の妊娠ではトラブルが多くて数ヶ月歩けなかったり。体調不良により、ご報告すら全然できませんでした。」と、苦労を吐露。

続けて、「これがレベル40の妊娠なんだなぁ〜 としみじみしている内に、既に妊娠8か月目です！」と綴っています。





3度目の妊娠となる金谷さんですが、「これまでの二回(長女・次女)の妊娠でも8ヶ月まで悪阻があったので結構妊娠期間が大変な方と思ってましたけど…今までの悪阻は小波だったんですね」「今回は大波というか、、嵐(A・RA・SHI)？ やっと落ち着いたので遅くなりましたが、ご報告まで」と、今まで以上につわりの症状がひどかったことを明かしました。





それでも金谷さんは、「まぁ。まずはしっかり産まないとですね」と、出産に向けて前向きな様子で締めくくっています。

