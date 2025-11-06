【新発売】上質な苦みと深いコクを味わえる”UCC BLACK無糖 黒の余韻”が登場♪

2025年10月6日(月)より、UCC上島珈琲から「UCC BLACK無糖」シリーズの新商品「UCC BLACK無糖 黒の余韻」が発売されます。香料無添加・レギュラーコーヒー100%で、上質なコーヒー本来の苦みや香り、味わいを楽しめるリキャップ缶です。全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアで発売されています♪

苦み・香りの余韻に浸れるコーヒー

375g：210円（税抜）

UCCは1987年にブラック無糖タイプの缶コーヒーを開発し、1994年には「UCC BLACK無糖」を発売。以来、レギュラーコーヒー100%、香料無添加にこだわり、コーヒー本来の味わいを追求してきました。

今回の新商品はリキャップ缶になっていて”UCC BLACK無糖”と同様に香料無添加・レギュラーコーヒー100%で、より上質で香り・苦みを長く味わえるように焙煎・ブレンド・抽出などにこだわって作られています。

多様な産地のコーヒー豆を使用し、複数の焙煎度で炒り分けています。さらに高温と低温の2温度帯抽出を行うことで、雑味のない上質な苦みと余韻のある味わいを実現しています。

パッケージは…



ブラックコーヒーをイメージした黒とゴールドのグラデーションで、中央の”黒の余韻”も文字とコーヒー豆の写真が目立つように配置されています。

蓋を開けた瞬間、コーヒー豆の香りが一気に押し寄せてきます。口に含むとコーヒーの苦みが広がり、キレのあるコーヒーの酸味が感じられました♪

コーヒー豆の香ばしい香りに深みのあるコクがあり、後味もしっかりコーヒーの苦みが残ります!商品名の通り、まさに余韻を楽しめるブラックコーヒー。コーヒーがお好きな方はぜひ飲んでみてください♪

商品情報



UCC BLACK無糖 黒の余韻

・容量：375g

・希望小売価格：210円（税抜）

・発売日：2025年10月6日（月）

・発売エリア：全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアを中心としたチャネル

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。