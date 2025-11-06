『シュガーバターの木』史上初の生仕立て 極厚の“生バターサンド”が大丸東京店に登場
グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、ブランド史上初となる生仕立ての『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』を12日から12月11日の期間限定で大丸東京店にて発売する。
【アップ写真】ぜいたくすぎる『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』
2010年に誕生し、今年で15周年を迎えた同店。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターをぜいたくにかけあわせる特別製法で、新定番のおいしさを実現した。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けている。名古屋での発売初日は即完売し、話題となった『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』が今回、大丸東京店に初登場する。
上質な素材にこだわり極上のミルキー感を目指し、「シュガーバターの木」特製のミルキーホワイトショコラに、発酵バターと北海道生乳100%生クリームを混ぜ合わせ、とろけるおいしさの芳醇バタークリームができあがった。穀物の香ばしさがたまらない生地に、たっぷりはさまれており、定番の『シュガーバターサンドの木』とはひとあじ異なる、パイのようなザクザク食感にも注目だ。
