MLBは5日（日本時間6日）、来シーズンのオープン戦の日程を発表。さらに26年3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）のエキシビションゲームの日程も発表され、ワールドシリーズ2連覇を達成したドジャースは3月4日（同5日）に、23年WBCで日本が準決勝で戦ったメキシコ代表と対戦する。

ドジャースのオープン戦は、2月21日（同22日）、大谷の“古巣”エンゼルス戦で幕を開ける。

WBCは3月5日から東京で1次ラウンドがスタートし、決勝は3月17日（同18日）、前回大会と同じくマイアミのローンデポ・パークで行われる。ドジャースは3月26日（同27日）からのダイヤモンドバックス3連戦で来季の公式戦がスタートする。

【オープン戦 日程】現地時間

2月21日（土）エンゼルス

2月22日（日）パドレス

2月23日（月）マリナーズ

2月24日（火）ガーディアンズ

2月25日（水）Dバックス

2月26日（木）ホワイトソックス

2月27日（金）ジャイアンツ

2月28日（土）レンジャーズ、カブス



3月1日（日）エンゼルス

3月2日（月）ロッキーズ

3月3日（火）ガーディアンズ

3月4日（水）メキシコ代表（※WBCエキシビションゲーム）

3月5日（木）レッズ

3月6日（金）ロイヤルズ

3月7日（土）ロッキーズ

3月8日（日）アスレチックス

3月9日（月）ブルワーズ

3月10日（火）Dバックス

3月12日（木）レッズ

3月13日（金）マリナーズ

3月14日（土）ホワイトソックス

3月15日（日）レンジャーズ、カブス

3月16日（月）ブルワーズ

3月17日（火）ロイヤルズ

3月18日（水）ジャイアンツ

3月20日（金）パドレス

3月21日（土）ホワイトソックス、アスレチックス

3月22日（日）エンゼルス

3月23日（月）エンゼルス

3月24日（火）エンゼルス

