歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。
フロリダを訪れたことを明かしました。
 

倖田來未さんは「universal studio Florida！！！　HALLOWEEN HORROR NIGHTS 2025」「ユニバ行ってきたよー」と、投稿。

 


続けて「あたしの推しは、シンプソンズとスポンジボブ　かわゆすぎる世界観」と綴ると、アトラクションを楽しむ写真をアップしました。
 


そして「夜は、ハロウィンナイトで、白目でした　朝9時から夜中の1時まで遊んだのであった。」と、記しました。
 



最後に、倖田來未さんは「WWEとのコラボ、ワイヤット6とのコラボがあり、絶対とのことで、、、息子はワイヤットの仮装で行きましたが、残念ながら、マスクは外さなきゃいけなかったのですが、とてつもなく盛り上がっていた、フロリダユニバであった。」と、綴っています。
 


この投稿にファンからは「來未ちゃんかわゆすぎーー　フロリダのユニバ楽しそう！！！！　満喫出来て良かったねっ」・「カワイイ♥楽しめたみたいで、良かった良かったです」・「可愛い♥♥スポンジ・ボブもめちゃめちゃ可愛い♥」などの反響が寄せられています。
 



