歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。

フロリダを訪れたことを明かしました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 フロリダ訪問「ユニバ行ってきたよー」「あたしの推しは、シンプソンズとスポンジボブ かわゆすぎる世界観」



倖田來未さんは「universal studio Florida！！！ HALLOWEEN HORROR NIGHTS 2025」「ユニバ行ってきたよー」と、投稿。







続けて「あたしの推しは、シンプソンズとスポンジボブ かわゆすぎる世界観」と綴ると、アトラクションを楽しむ写真をアップしました。





そして「夜は、ハロウィンナイトで、白目でした 朝9時から夜中の1時まで遊んだのであった。」と、記しました。







最後に、倖田來未さんは「WWEとのコラボ、ワイヤット6とのコラボがあり、絶対とのことで、、、息子はワイヤットの仮装で行きましたが、残念ながら、マスクは外さなきゃいけなかったのですが、とてつもなく盛り上がっていた、フロリダユニバであった。」と、綴っています。





この投稿にファンからは「來未ちゃんかわゆすぎーー フロリダのユニバ楽しそう！！！！ 満喫出来て良かったねっ」・「カワイイ♥楽しめたみたいで、良かった良かったです」・「可愛い♥♥スポンジ・ボブもめちゃめちゃ可愛い♥」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】