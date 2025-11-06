東海地方はきょうは日差しが暖かく、日中は過ごしやすい気温になる所も多いでしょう。

正午前の名古屋市内は、薄い雲は出ていますが、朝から晴れています。この時間の気温は21.7℃で、日差しが多く気温はぐんぐんと上がっています。

きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。午前中は雲が多かった所も次第に晴れ間が広がる見込みです。日中は空気がカラッとして、洗濯物もよく乾くでしょう。

【予想最高気温】

最高気温は名古屋や岐阜、津などで22℃前後、高山で17℃の予想です。夜は北寄りの風が強まり、空気がヒンヤリとするでしょう。

【週間予報】

あさって土曜日までは広く晴れるでしょう。日曜日は雨が降りますが、月曜日は次第に天気が回復する見込みです。火曜日は各地で朝の冷え込みが強まるでしょう。平野部でも最低気温が10℃を下回る予想です。朝晩と日中の寒暖差にはご注意ください。