M!LK佐野勇斗（27）が6日までにXを更新。「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」に「ビジュイイじゃん」がノミネートされた喜びをつづった。

「ビジュイイじゃん」は、3月にリリースしたM!LKの楽曲「イイじゃん」に登場するフレーズ。サビで曲調が一変する“予想裏切りソング”として注目を集めた。曲のキャッチーさやサビの振り付けの覚えやすさやからTikTokを中心に人気を集め、SNS総再生回数は25億回を突破するなど大ヒットした。

佐野は「流行語大賞にビジュイイじゃんがノミネート！ うれしい!! みんなたくさん使ってくれてありがとう」と、喜びと感謝を込めた。

ファンからは「ノミネートおめでとう！ このまま大賞も、、！」「職場でも大人も子どももみんな知ってるし、これぞ流行語」「ネガ寄りの言葉も多かったりするけど、こういうポジな言葉がもっと広がってほしい」「今年は間違いなくM!LKイヤー 2025の締めくくりも紅白で」など祝福の声が寄せられていた。

ノミネート語には、2期目がスタートしたトランプ米大統領が世界に影響を及ぼした「トランプ関税」や、日本初の女性首相となった高市早苗首相の「働いて働いて…」発言、大ヒット映画「国宝（観た）」、大阪・関西万博から「ミャクミャク」や、史上最悪の被害を出しているクマ被害から「緊急銃猟／クマ被害」などが入った。