「120℃のオーブンで10分焼いたのに」



【写真】つ、強い！オーブンで焼いてもマーブルチョコのコーティングは溶けません

そんな一言とともに、マーブルチョコ（明治）をトッピングした手作りクッキーの写真をポストしたのは、夫婦YouTuber「ばんのけ」のおかかちゃんさん。



“マーブルチョコは焼いても溶けない”という事実にSNS上では「防御力高いんですね」「砂糖のコーティングだから熱に強いのか」と驚きの声が続出しました。



このできごとがきっかけで、「抹茶クッキー生地にマーブルチョコを詰めて焼いたら、リアルな枝豆クッキーができるのでは？」とひらめいたというおかかちゃんさん。



こちらの別ポストも大きな話題を集めています。



おかかちゃんさんに話を聞きました。



ーーリアルな枝豆クッキーのお味はいかがでしたか？



おかかちゃん：中のマーブルチョコがふやけて、内側の生地がしっとりと焼き上がり、カントリーマアムのような味でした。全然難しくはなくて、100均などで売っているクッキーの素に抹茶パウダーを混ぜるだけで作れるのでおすすめです！



ーー多くの反応が寄せられましたが、印象に残ったコメントはありますか？



おかかちゃん：見た目が“魔法のマメ”みたいだとたくさん言われました。実際に調べてみたら、ゲームアイテムのような見た目で、本当にそっくりでびっくりしました！



マーブルチョコの意外な性質から生まれたユニークなスイーツ。



なお投稿主のおかかちゃんさんはYouTubeチャンネル「ばんのけ」でユニークな夫婦の暮らしを発信中です。気になる方はぜひチェックしてみてください。



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）