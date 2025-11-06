120℃で焼いても……マーブルチョコが溶けない！？ おもしろクッキーを発案「魔法のマメみたい」
「120℃のオーブンで10分焼いたのに」
【写真】つ、強い！オーブンで焼いてもマーブルチョコのコーティングは溶けません
そんな一言とともに、マーブルチョコ（明治）をトッピングした手作りクッキーの写真をポストしたのは、夫婦YouTuber「ばんのけ」のおかかちゃんさん。
“マーブルチョコは焼いても溶けない”という事実にSNS上では「防御力高いんですね」「砂糖のコーティングだから熱に強いのか」と驚きの声が続出しました。
このできごとがきっかけで、「抹茶クッキー生地にマーブルチョコを詰めて焼いたら、リアルな枝豆クッキーができるのでは？」とひらめいたというおかかちゃんさん。
こちらの別ポストも大きな話題を集めています。
おかかちゃんさんに話を聞きました。
ーーリアルな枝豆クッキーのお味はいかがでしたか？
おかかちゃん：中のマーブルチョコがふやけて、内側の生地がしっとりと焼き上がり、カントリーマアムのような味でした。全然難しくはなくて、100均などで売っているクッキーの素に抹茶パウダーを混ぜるだけで作れるのでおすすめです！
ーー多くの反応が寄せられましたが、印象に残ったコメントはありますか？
おかかちゃん：見た目が“魔法のマメ”みたいだとたくさん言われました。実際に調べてみたら、ゲームアイテムのような見た目で、本当にそっくりでびっくりしました！
◇ ◇
マーブルチョコの意外な性質から生まれたユニークなスイーツ。
なお投稿主のおかかちゃんさんはYouTubeチャンネル「ばんのけ」でユニークな夫婦の暮らしを発信中です。気になる方はぜひチェックしてみてください。
（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）