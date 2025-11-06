【同居なのに町内会費は2軒分！？】「お肉代はワリカンね！」払いたくない…＜第5話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第5話 うちも払うの！？
【編集部コメント】
ご近所さんが釣った魚に対するお義母さんのお返しは、デパートで購入した高級なお肉でした。自分のお金でお返しするならまだしも、カリンさんに「半分支払って」と請求してきたお義母さん……。カリンさんは断りたくても断れなかった雰囲気ですが、本当にもったいない出費だったことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第5話 うちも払うの！？
【編集部コメント】
ご近所さんが釣った魚に対するお義母さんのお返しは、デパートで購入した高級なお肉でした。自分のお金でお返しするならまだしも、カリンさんに「半分支払って」と請求してきたお義母さん……。カリンさんは断りたくても断れなかった雰囲気ですが、本当にもったいない出費だったことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子