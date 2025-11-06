山形県南陽市の住宅の庭で、けさ、クマのものと見られる食害とフンが見つかり、警察と市が警戒を続けています。

【写真を見る】実が食い荒らされ皮が散乱し... 南陽市職員がクマに襲われた場所の近くでクマの痕跡 現場は住宅の庭（山形・南陽市）

柿の実が食い荒らされ、皮だけが散乱しています。

きょう午前７時半ごろ、この家に住む住民がゴミを出そうと外に出たところ、庭の柿が食べられていることに気がついたということです。

庭の畑にはクマのものと見られるフンも見つかっています。

現場は、南陽市長岡の長岡公民館から東におよそ１００メートル離れた住宅です。

南陽市長岡では、今月１日、市の職員がクマに襲われ右手を骨折する被害も発生しています。

南陽市は現場付近にワナを設置するなど捕獲を試みていますが、今のところ捕獲には至っていないということです。

■学校付近でも

クマは、学校付近でも目撃が相次いでいます。

きょう午前６時４０分ごろ、村山市楯岡北町でクマ１頭が目撃されました。現場は、村山産業高校から東におよそ３００メートルの場所です。

また、午前８時３５分ごろには山形市蔵王上野の蔵王第二小学校付近でもクマ１頭が目撃され、警察と市が警戒を続けています。