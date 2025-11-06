

庭の木に登り、こちらを見つめるクマ。場所は鶴岡市中心部の住宅の庭です。

警察や市によりますときのう午前７時４０分ごろ、鶴岡市長者町で住宅の庭にクマが居座っていると住民から通報がありました。

クマは体長およそ７０センチで、住宅の窓のすぐ外を歩く姿も確認されました。

きのう午前８時４５分ごろ麻酔銃を使い捕獲され、その後、駆除されたということです。

このクマは、住宅に居座る前、近くのスーパーの駐車場や銀行の敷地内でも目撃されていました。

■転々としたクマは様々な場所で目撃（５日）

午前７時５分ごろ 主婦の店ミーナ店 付近でクマ目撃

午前７時３０分ごろ 荘内銀行鶴岡南支店 付近でクマ目撃

午前７時４０分ごろ 長者町２０番地付近で敷地内に留まっているクマ確認

午前８時４５分ごろ 麻酔銃により捕獲（体長約７０センチメートルのオス）

午前９時２０分ごろ 駆除

