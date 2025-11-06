これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は発表されていません。



◆6日(木)これからの天気

午後も晴れ間の出るところが多いでしょう。

ただ、夜は雲が広がり、上越を中心に弱い雨の降るところがありそうです。

降水確率は20%以下のところが多くなっています。



◆6日(木)の予想最高気温

最高気温は、17～19℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。

沿岸部では次第に北風が強まるため、夜は冷え込みそうです。服装でうまく調節しましょう。