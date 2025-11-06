沿岸部では夜冷え込みそう

これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は発表されていません。

◆6日(木)これからの天気
午後も晴れ間の出るところが多いでしょう。
ただ、夜は雲が広がり、上越を中心に弱い雨の降るところがありそうです。
降水確率は20%以下のところが多くなっています。

◆6日(木)の予想最高気温
最高気温は、17～19℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。
沿岸部では次第に北風が強まるため、夜は冷え込みそうです。服装でうまく調節しましょう。