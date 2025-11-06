夜は雲が広がり上越を中心に弱い雨が降るところも【これからの天気(6日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は発表されていません。
◆6日(木)これからの天気
午後も晴れ間の出るところが多いでしょう。
ただ、夜は雲が広がり、上越を中心に弱い雨の降るところがありそうです。
降水確率は20%以下のところが多くなっています。
◆6日(木)の予想最高気温
最高気温は、17～19℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。
沿岸部では次第に北風が強まるため、夜は冷え込みそうです。服装でうまく調節しましょう。
