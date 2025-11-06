笠りつ子が「レベル38」に到達 サプライズの誕生日パーティーで、渋野日向子の27歳も同時にお祝い
11月4日に誕生日を迎えた笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。「レベル38」に到達したことを報告すると、何枚もの写真をつないだ楽しい動画で先輩や仲間たちからお祝いされた様子を投稿した。
【動画】サプライズの連発 笠りつ子&渋野日向子のお誕生日会【本人のInstagramより】
動画はハロウィンの仮装をした子供たちの「おめでとう！」という大きな声でスタート。木戸愛、侑来（ゆきな）姉妹からのお祝いには、画面上に「いつもありがとう」と記して感謝。先輩の古閑美保からは「美味しい最高焼き肉とまさかの誕生日ケーキ」で祝福されたことを嬉しそうに紹介した。別の日には「木戸ちゃん、ひなこちゃん（渋野日向子）、みみちゃん（渋野のマネジャー）とご飯」と思って部屋に入ったところ、サプライズで集合していた友人たちが、クラッカーで歓迎。思わず「びっくりした〜！」と声をもらしていた。そして11月15日に27歳の誕生日を迎える渋野にも一足早く誕生日ケーキをプレゼント。2人並んでの写真撮影では、年齢を示す数字の風船を渋野は間違えて「72」と見せており、あわてて直すお茶目なシーンも収録されていた。この投稿を見たファンからも「お誕生日おめでとうございます」「これからもとびきりの笑顔で、頑張って下さい」など、たくさんの祝福コメントが寄せられていた。
