現地ウェイティングの渋野日向子に吉報届かず 来週のフロリダが今季最終戦に
＜TOTOジャパンクラシック 初日◇6日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞現地ウェイティングからの繰り上げに懸けていた渋野日向子だが、米ツアー、日本ツアーとも欠場者は出ず、出場機会は巡ってこなかった。
【写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
渋野は現在米ツアーポイントランキング104位で、ウェイティング順位は米ツアー勢では4番目だったが、実際に現地待機したのは同1番目のアレクサ・パノ（米国）と渋野の2人だけ。渋野は練習場で調整していたが、午前10時12分にアウト、インとも最終組が予定通りにティオフし、吉報は届かなかった。前週の「樋口久子 三菱電機レディス」まで4週連続で日本ツアーに出場した際には「後悔はしたくないので会場には行きます」と話していたが、この日は取材には対応しなかった。渋野が現地ウェイティングするのは、日本ではQTランク40位でツアーに本格参戦した2019年の「Tポイント?ENEOS」と「ヨコハマタイヤPRGRレディス」以来。この年は5月に「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」で初優勝を果たした。22年から主戦場を移した米ツアーでは初めてだった。この大会では2014年（当時ミズノクラシック）に賞金ランク86位に低迷していた宮里藍が「人生初です。何事も勉強です」と現地ウェイティングから出場を目指したが、このときも欠場者はいなかった。現時点で最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」の出場資格がない渋野は、13日にフロリダ州レイクノナG＆CCで開幕する「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」が今季最終戦となる。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞TOTOジャパンクラシック リーダーボード
日本勢の獲得額がすごい！ 米賞金ランキング
JLPGA最終プロテスト リーダーボード
吉田優利の『下半身』に注目！ カギは“時間差”だった〈連続写真〉
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
渋野は現在米ツアーポイントランキング104位で、ウェイティング順位は米ツアー勢では4番目だったが、実際に現地待機したのは同1番目のアレクサ・パノ（米国）と渋野の2人だけ。渋野は練習場で調整していたが、午前10時12分にアウト、インとも最終組が予定通りにティオフし、吉報は届かなかった。前週の「樋口久子 三菱電機レディス」まで4週連続で日本ツアーに出場した際には「後悔はしたくないので会場には行きます」と話していたが、この日は取材には対応しなかった。渋野が現地ウェイティングするのは、日本ではQTランク40位でツアーに本格参戦した2019年の「Tポイント?ENEOS」と「ヨコハマタイヤPRGRレディス」以来。この年は5月に「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」で初優勝を果たした。22年から主戦場を移した米ツアーでは初めてだった。この大会では2014年（当時ミズノクラシック）に賞金ランク86位に低迷していた宮里藍が「人生初です。何事も勉強です」と現地ウェイティングから出場を目指したが、このときも欠場者はいなかった。現時点で最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」の出場資格がない渋野は、13日にフロリダ州レイクノナG＆CCで開幕する「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」が今季最終戦となる。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞TOTOジャパンクラシック リーダーボード
日本勢の獲得額がすごい！ 米賞金ランキング
JLPGA最終プロテスト リーダーボード
吉田優利の『下半身』に注目！ カギは“時間差”だった〈連続写真〉
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕