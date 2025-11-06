杏、“具材がごろごろ”入った手作りポトフを披露「沁みるメニュー」「ただただご馳走になりたい」
俳優の杏（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。栄養たっぷりの手料理を公開した。
【写真】「沁みる」杏が披露した“具材がごろごろ”入った手作りポトフ
「生配信にて 作ったポトフと、キヌアサラダです」と紹介し、じゃがいも、人参などの野菜やお肉が丸々ごろっと入ったポトフと、栄養豊富な穀物の一種「キヌア」に野菜を混ぜたキヌアサラダを披露。「パクパク食べて、もう無くなりました！」と満足そうにつづっている。
健康的な杏の手料理にファンからは、「今の季節に沁みるメニューですね」「ただただご馳走になりたい ポトフ美味しそう」「ゴロゴロ野菜 元気出ますね」「キヌアサラダはどんな味するんだか気になります」などのコメントが寄せられている。
