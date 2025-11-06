古村比呂、初孫の“顔出し”ショットを公開「目元がそっくり」「天使ちゃん癒される」「いつの間にかお座り出来たんですね」
子宮頸がんで闘病中の俳優・古村比呂（59）が5日、自身のインスタグラムを更新。4月に誕生した初孫の写真を披露した。
【写真】「目元がそっくり」古村比呂が公開した初孫の“顔出し”ショット
この日は「嫁さん 天使ちゃん 私で女子会」を楽しんだようで、食事の写真をアップ。「たくさん食べて たくさんお話しして たくさん寝て（天使ちゃんのみ） 楽しい一日でした」と初孫の“顔出し”ショットも公開し、3世代で過ごした家族の時間を共有した。
コメント欄には「とっても可愛いですねぇ」「天使ちゃん癒される〜」「ちゃんとカメラ目線で、良いお顔ですね 長男さんに目元がそっくり」「将来、女優になったりしてねぇ！」「お孫さんいつの間にかお座り出来たんですね」「3人の女子会、いいですね！」などの声が寄せられている。
古村は、2012年1月の健康診断で「子宮頸部（けいぶ）上皮内がん」が判明し、同年3月に手術を受け子宮を全摘出。その後、子宮頸がんの再発、再々発と繰り返し、23年1月には腹部傍大動脈リンパ節にがんが見つかったことを公表。現在、抗がん剤治療に取り組んでいる。
