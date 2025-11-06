重盛さと美、太ももあらわなランジェリー姿にファン悶絶「わーお」「顔だけじゃなく体も美しいんかい！」「たまらん」 “最後の写真集”アザーカットを公開
歌手でタレントの重盛さと美（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。先日、増刷を発表した写真集『ANGEL』（発売中）のアザーカットを公開し、美スタイルまぶしいランジェリー姿にファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「わーお」「顔だけじゃなく体も美しいんかい！」ランジェリー姿で太もも美脚あらわな重盛さと美
『ANGEL』の発売は昨年10月。本作について自身のインスタでは「これが私にとって最後の写真集です」「私が見せれるもの全て。みんなに伝えたい事すべて。この一冊につまってます！」と語る、渾身の一作となっている。
今年11月1日の投稿で「この度写真集『ANGEL』増刷しました！」と報告していた重盛はこの日、「#アザーカット」のハッシュタグを添えランジェリー姿の2枚の“サービスショット”をアップ。
1枚目は、ベッドに寝転びアンニュイな表情を浮かべた重盛を。2枚目では、重盛の下半身にクローズアップし、ヒップから足先にかけてのボディラインが際立って美しく写し出されている。
コメント欄には「増刷おめでとうございまーす」「わーお」「綺麗なライン」「顔だけじゃなく体も美しいんかい！」「自然な感じで透明肌 めちゃ素敵です」「マジで綺麗すぎる」「かわいいし！セクシー」「たまらん だいすき」「めっちゃセクシー」「Angelだぁ〜」など、さまざまな声が寄せられている。
