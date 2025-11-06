「カサカサ季節も怖くない」「保湿力がケタ違い」冬の乾燥肌を救う“救世主”保湿コスメ
乾燥で肌がつっぱる、ファンデが粉をふく。そんな悩みが増える冬。今回は今のケアに1本加えて保湿する、オイル・バーム・美容液をカテゴリ別に紹介。SNSでも「保湿力が神」と話題の名品ばかりだ。日中の乾燥ケアから夜の集中保湿まで、どんな肌も冬を乗り越えられる“最強保湿ラインナップ”を紹介する。
【写真】「一滴で変わる」肌が“飲み干す”ようにうるおうブースターオイル
【オイルで保湿】乾燥で硬くなった肌を柔らかく！
肌を“やわらかくほぐす”オイル。乾燥で硬くなった肌を柔らかくし、スキンケアの浸透を助けてくれる。化粧水の前に仕込むブースターや、仕上げのフタとしても活躍する万能アイテム。
■【Melvita（メルヴィータ）】ビオオイル アルガンオイル 50mL
オーガニックコスメの代表格・メルヴィータの人気No.1オイル。洗顔後すぐに使うことで肌をやわらげ、化粧水の浸透を高める“ブースター効果”が話題。アルガンオイル100％で栄養価が高く、乾燥によるくすみやハリ不足にもアプローチ。ベタつかず軽やかな使用感で、肌をふっくら柔らかく整える。
おすすめポイント
・肌をやわらげるブースター効果
・高品質なオーガニックアルガン使用
・軽やかなテクスチャーで朝夜使いやすい
■【MUJI（無印良品）】ホホバオイル 200mL
「コスパが神」とSNSで支持され続けるロングセラー。ホホバ種子油100％のシンプル処方で、顔・体・髪に使えるマルチオイル。肌なじみが良く、ベタつかずしっとり。化粧水前のブースターや、スキンケアの最後のフタとしても使える万能タイプ。敏感肌にも優しく、乾燥シーズンの定番保湿アイテム。
おすすめポイント
・全身に使えるマルチオイル
・低刺激で敏感肌にもやさしい
・圧倒的コスパでリピート率高
【バームで保湿】保湿の仕上げや集中ケアにも！
保湿の仕上げには、うるおいを逃さない“バーム”を。とろけるように肌になじみ、乾燥しやすい部分をピタッと包み込む。寝る前の集中ケアや、日中の部分保湿にもぴったり。
■【Kiehl’s（キールズ）】マルチバーム スティック UF 9g
手を汚さずサッと塗れるスティック型の保湿バーム。顔・唇・手など、乾燥が気になる箇所をピンポイントでケアできる。シアバターやスクワラン配合で、肌にうるおいの膜をつくり、粉吹きやカサつきを防ぐ。ポーチに入れて持ち歩けば、外出先でも頼れる“乾燥レスキュー”アイテム。
おすすめポイント
・スティック型でどこでも簡単保湿
・シアバター＆スクワランでうるおいキープ
・顔にも使えるマルチ仕様
■【d’Alba（ダルバ）】ダブルセラムオールインワン マルチバーム 10g
SNSで話題沸騰の“白トリュフ配合マルチバーム”。乾燥した肌に密着してツヤを与え、メイクの上からも使える。オイルとセラムが合わさったようななめらかテクスチャーで、頬や口元などの粉吹きゾーンに最適。ナチュラルなツヤ感を仕込みながら、日中の乾燥を長時間防ぐ。
おすすめポイント
・白トリュフエキス配合の高保湿処方
・メイク直し中にも使えるバームタイプ
・乾燥ゾーンにツヤとハリをプラス
【美容液】“肌機能を底上げする”高濃度ケア
保湿力をさらに高めたいなら、美容液で“うるおいの底上げ”を。乾燥を防ぐだけでなく、ハリ・ツヤ・なめらかさを引き出す高機能処方が多く、肌質ごとの悩みに寄り添う一本が見つかる。
■【d’Alba（ダルバ）】ホワイトトリュフ ファースト スプレーセラム
SNSで“3秒チャージミスト”として大バズり。白トリュフエキス×アボカドオイルの二層構造で、乾燥肌に瞬時にツヤと栄養を与える。メイク前後どちらにも使えるマルチな保湿ミストで、メイク崩れを防ぎながら“内側から光るようなツヤ肌”を演出。
おすすめポイント
・白トリュフ×アボカドオイルの高保湿ブレンド
・メイクの上からでも使える細ミスト仕様
・「保湿ミストといえばダルバ」とSNSで人気
■【innisfree（イニスフリー）】レチノール シカ リペア セラム
“刺激が少ないレチノール”とSNSで話題。ニキビ跡や毛穴ケアにも使えるのに、乾燥しにくい処方が支持されている。保湿成分のパンテノールやセラミドも配合され、肌をなめらかに整える。
おすすめポイント
・低刺激レチノール＋シカのWケアで保湿＆整肌
・毛穴・ニキビ跡ケアにも使える万能美容液
・“毎日使えるレチノール”としてSNS常連
■【MEDICUBE（メディキューブ）】サーモン PDRN アンプル
とろみがあるのにベタつかず、「翌朝のツヤが違う」「肌の再生オイル」として話題。サーモンDNA由来成分PDRNが肌のハリ・弾力をサポートし、乾燥小じわやくすみをケア。
おすすめポイント
・サーモンDNA成分PDRNが肌の回復力を底上げ
・高保湿なのに軽いテクスチャー
・「肌の治安が整う」とSNSで絶賛
肌が乾燥すると、ツヤもメイクのりも一気に悪くなる。冬の保湿ケアは“攻め”の姿勢で。SNSでも話題の“神保湿コスメ”を味方につけて、どんな寒さにも負けないうるおい肌をキープしよう。
