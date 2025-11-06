大腸がんでの手術をを公表しているタレントの浜村淳（90）が退院し、活動を再開することが分かった。所属事務所が6日、公式サイトで発表した。

所属事務所「一丁目一番地株式会社」の公式サイトで「浜村淳の退院および活動再開に関するお知らせ」として、「平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、入院・手術のため療養しておりました浜村淳が、本日無事に退院いたしましたことをご報告申し上げます」と手術を終え、退院したことを報告した。

そのうえで「退院に伴い、近く活動を再開する予定でございます」と活動再開を明かした。

「療養中は温かい励ましのお言葉を多数いただき、心より御礼申し上げます」と感謝。「今後とも体調を第一に活動を続けてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

浜村は先月20日、「この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と大腸がんを公表。早期発見で、手術や治療に臨んでいるとしていた。

パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）では、10月18日から3週にわたって休演。1日の放送では、代役の森たけしアナウンサーが「おそらく来週は戻ってこられるんちゃうかな」と明かしていた。