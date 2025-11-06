6日の参議院・代表質問で、国民民主党の舟山康江議員が「総理は、裏金に関わった議員も政務三役等に起用している。とりわけ選挙を経ないまま起用された参院側の官房副長官に対しては、参院自民党からさえ疑問の声が噴出し、機能不全に陥っています。総理はこの問題は解決済みと判断したのでしょうか？それとも参議院を軽く見ているのでしょうか」と質問した。

【映像】「参院軽視？」の質問に高市総理答弁 飛び交うヤジ（実際の映像）

これに対し高市早苗総理は、国会運営が混乱していることについて「お詫び申し上げる」としたうえで、「私自身は適材適所の人事を行ったもので、佐藤副長官は官房長官を補佐する官房副長官にふさわしい能力を有していると思っております。佐藤副長官とは自民党の政務調査会で一緒に仕事をしてまいりましたことから、私の性格や考えをよく承知し私にとって耳の痛い事柄も直言してくれる存在であり私は深い信頼を寄せております。参議院議員は非改選の期間が3年あることから選挙を経なければ政務3役や党の役員に起用できないということになりましたらこうした有為な人材の活躍の場を奪うことにもなりかねません」とし、佐藤副長官の起用への理解を求めた。議場は大きなやじが飛び交う状態となった。

参議院奈良県選挙区選出の佐藤啓官房副長官は、2025年の参院選が非改選であったことから、“選挙の審判を経ない裏金議員”となっている。このため、官房副長官起用に野党側が反発し、参議院“出入り禁止状態”が続く異例の事態となっている。

（ABEMA NEWS）