将棋の第84期順位戦B級1組8回戦が11月6日に行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と大橋貴洸七段（33）が大阪府高槻市の「関西将棋会館」で午前10時に対局を開始した。

【映像】伊藤二冠VS大橋七段 注目の首位攻防戦

伊藤二冠は、先月28日まで行われていた第73期王座戦五番勝負で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）を破り、タイトル奪取に成功。叡王と王座を保持する“二冠王”となった。

「鬼の住処」とも呼ばれるB級1組には、全13名の棋士が参戦。伊藤二冠は今期から初参戦しているものの、7回戦を終えて6勝1敗と単独首位を走っている。そんな伊藤二冠を追走するのが大橋七段だ。現在は6戦を終えて5勝1敗で2位グループに付けている。

注目の一戦は、伊藤二冠の先手番で相掛かりの出だしに。A級昇級を目指し、この大勝負を制するのはどちらか。持ち時間は各6時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠・大橋貴洸七段 黒毛和牛肉のおうどん

【昼食休憩時の残り持ち時間】

伊藤匠二冠 4時間58分（消費1時間2分）

大橋貴洸七段 5時間3分（消費57分）

