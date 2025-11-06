空手女子形で21年東京オリンピック（五輪）銀メダルの清水希容さん（31）が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。5日に発表された「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語の特集の中で、4年前にノミネートされた言葉について解説した。

この時、清水さんが決勝の形の演技の前に発した「チャタンヤラクーサンクー（北谷屋良公相君）」が入っていた。所属する糸東（しとう）流で最高峰の形とされており、沖縄県北谷村の屋良さんが作ったという。決勝ではスペインのサンドラ・サンチェスも同じ形で演技した。

当時の映像を見ながら清水さんは、「いつも、暗号って言われました。何を言っているか分からないって。なので、ノミネートされて、えーって（思いました）」と振り返った。その後、「皆さん、流行らせてください」と笑っていた。

21年のノミネート30語には「チャタンヤラクーサンクー」のほか、東京五輪パラリンピック関連の「エペジーーン」「ゴン攻め／ビッタビタ」「13歳、真夏の大冒険」「スギムラインジング」「チキータ」「ピクトグラム」が30語入りしていた。