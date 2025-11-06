郷ひろみ「ALL MY LOVE」日本武道館歌唱映像公開！ファンへの想いを込めた壮大なバラードナンバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

郷ひろみが10月18日・19日に開催した日本武道館公演より、ライブでサプライズ披露され、ファンへの感謝の気持ちを込めた渾身のバラード曲「ALL MY LOVE」の歌唱映像が公開された。

■郷ひろみによる渾身のパフォーマンス

郷ひろみの70歳の誕生日に配信リリースされたこの楽曲は、半世紀以上サポートしてきてくれたファンへの、想いを込めた壮大なバラードナンバー。

1972年8月1日に「男の子女の子」でレコードデビュー。デビューから53年、常にファンと共に歩んできた郷ひろみが、渾身のパフォーマンスで歌い、涙ぐむ姿も。日本武道館公演の感動がそのままの映像となっている。

なお、日本武道館でのメモリアルコンサートは、12月30日・31日の2日間にわたり、U-NEXTにて独占配信される予定だ。こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ALL MY LOVE」

