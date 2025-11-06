90歳超の祖父母は今も元気、伊藤沙莉「新年1発目のご飯は絶対おばあちゃんのご飯」
女優の伊藤沙莉（31歳）が、11月5日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。90歳を超えた祖父母が今も元気で、「新年1発目のご飯は絶対おばあちゃんのご飯」と語った。
11月5日が「祖父母との交流・いい孫の日」ということで、祖父母の話題となり、伊藤沙莉が「うち、だんだん大人になってやっぱ正月だけ、とかにはなってきちゃってはいるけど、でも正月は1発目のご飯、だから新年1発目のご飯は絶対おばあちゃんのご飯」と話す。
伊藤によると、祖父母は共に90歳を超えているが、「元気だよ。シャカリキに動いて」「夫婦揃って元気。すっごいお料理上手なおばあちゃんで。だからなんかそういうちゃんと自分で作って食べてみたいなのやってんのは大きいかもね」と話し、「おじいちゃんとお酒交わせた時が嬉しかった。こう親とかってあるかもしんないけど、うちお母さん飲まないからさ。なんかおじいちゃんと乾杯できた時はちょっと感慨深かったね」と語った。
11月5日が「祖父母との交流・いい孫の日」ということで、祖父母の話題となり、伊藤沙莉が「うち、だんだん大人になってやっぱ正月だけ、とかにはなってきちゃってはいるけど、でも正月は1発目のご飯、だから新年1発目のご飯は絶対おばあちゃんのご飯」と話す。