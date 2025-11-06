明日7日は二十四節気の「立冬」で、暦の上では冬の始まり。北海道には強い寒気が南下し、次第に雨から雪に変わり、平地で雪が積もる可能性も。8日は北海道の雪もおさまり、全国的に晴れますが、9日は広い範囲で冷たい雨。東京は15℃予想で、冬物コートや厚手の上着が必要に。

明日7日(金)は「立冬」 北海道で雪のエリア広がる

今日6日(木)夜は北海道の北を低気圧が通過します。明日7日(金)は次第に北日本を中心とした冬型の気圧配置となるでしょう。北海道の上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込み、今夜から明日7日(金)にかけて次第に雨から雪に変わる見込みです。山沿いに限らず、平地でも雪が降り、局地的には降り方が強まるため、積もることも考えられます。車の運転は路面凍結や積雪により、道路の状況が悪くなる可能性がありますので、十分ご注意ください。





東北の日本海側も所々で雨が降り、山では雪の降る所もあるでしょう。関東から西は広く晴れますが、風が冷たく感じられそうです。明日7日(金)は二十四節気の「立冬」。暦の上では冬の始まりとなります。北海道は暦通りに寒気が流れ込み、寒さと雪に注意が必要です。また、各地とも風が冷たく、夜はぐっと冷えますので、暖かくしてお出かけください。

8日(土)は晴れてもヒンヤリ 9日(日)は広く冷たい雨

8日(土)は本州付近は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、西から前線が近づくため、午後は雲の広がる所もありそうです。寒気が流れ込む上、風も穏やかになるため、日中は晴れる割には空気が冷たく、朝晩を中心に冷えるでしょう。

最高気温は西日本は20℃以上ありますが、関東など東日本は20℃を下回ります。日中も暖かい上着やジャンパーが手放せない寒さとなりそうです。



9日(日)は、本州付近を前線が通過するため、広く天気が崩れるでしょう。

9日(日)は全国的に雨 北陸など雨量増える所も

9日(日)は低気圧が北日本へ進み、低気圧からのびる前線が⻄⽇本から東⽇本を通過するでしょう。このため、北から南まで全国的に雨が降りそうです。



9日(日)午前中は九州や中国、四国で雨が強まり、午後は近畿や東海、北陸も本降りとなりそうです。関東や東北も断続的に雨で傘が手放せません。北海道は夕方から雨雲がかかり、次第に雪に変わるでしょう。



なお、10⽇(月)にかけては北陸を中心に雨量が増え、新潟県では警報級の大雨となる可能性があります。北海道や東北も雨や雪に加えて、風も強まり荒れた天気となる恐れがありますので、外出の際は十分ご注意ください。