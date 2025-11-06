“すぐ同棲したい”福留光帆＆蛙亭イワクラに磯山さやか驚く「住みたい人たちなんだ！」

タレントの磯山さやか（42歳）が、11月5日に公開された、東宝MOVIEチャンネルの映画「平場の月」座談会で、好きな人ができたらすぐ同棲したいという福留光帆と蛙亭イワクラに「住みたい人たちなんだ！」と驚いた。



映画「平場の月」について20代オトナ女子・福留光帆、30代オトナ女子・蛙亭イワクラ、40代オトナ女子・磯山さやかがトークしていく中で、福留が「好きな人と四六時中やっぱ一緒にいたい」と話すと、磯山は「ツラくない？ 四六時中ずっといるんだよ？」とコメント。



福留は「一緒に寝て、一緒に起きてみたいな。ずっと一緒にいたいので。だからなんか（映画は）全然会わんやん！と思って」と話し、イワクラも「私だったらすぐ家に行って『一緒に住も！』って言います」と福留派であると話す。磯山は「住みたい人たちなんだ！」と驚いた。