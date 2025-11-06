マイネット、今期経常を3.5倍上方修正

マイネット <3928> [東証Ｓ] が11月6日昼(12:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の7000万円→2億4200万円(前期は3億7500万円)に3.5倍上方修正し、減益率が81.3％減→35.5％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億2200万円の赤字→5000万円の黒字(前年同期は8200万円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループは、2025年12月期を事業ポートフォリオの再構築を加速させる一年と位置づけ、新規事業への積極的な投資と仕込みを進めてまいりました。 そのため、第２四半期累計期間において各段階利益が期初予想を大きく上回って推移しておりましたが、前段の積極的な各種施策が下期の業績に与える影響については不確実な要素が残ると判断し、従前の業績予想を据え置いておりました。 しかしながら、第３四半期連結累計期間が経過し、来期以降の収益貢献を見据えた新規事業の準備が順調に進捗していることに加え、第４四半期の収益性についても当初懸念された投資負担を吸収し、ブレイクイーブン（黒字化）を上回る見通しが立ちました。 これらの状況を踏まえ、2025年２月14日に公表しました通期連結業績予想を上記の通り上方修正いたします。（ご注意）上記に記載した通期連結予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。

