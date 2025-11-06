※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

恋人のちはると同棲を始めてから、彼女とその家族がとんでもなく非常識だということにたくろうは気づく。そんな中、ちはるが楽しみにしていた旅行に行けないと言い出す。実は実家に毎月10万円仕送りをしていて、お金が工面できないのだと。自分との生活より搾取する両親が大事なのかと、我慢の限界を迎えたたくろうは、ちはると距離を置こうととりあえず会社に泊まることに。すると、ちはるから電話がかかってきて…。



■普通の家族って…？

■私にとって家族とは…■普通はされないものなの？改めてたくろうに、ちはるは「やっぱりうちの家族ってフツーじゃない？」「フツーの家族って何？」と問いかけます。ちはるにとって家族はあたたかいものだと言いますが…。バカで面白いのもいい。服を勝手に着るのも、嫌じゃなければいいと思います。でも…。ほっこりしながらお金を取られるのは、ほとんどの人が家族にされない行為ではないでしょうか？やっと、本当の意味で気づけたのですね…。ちはる、今こそ旅立ちの時です!?(神谷もち)