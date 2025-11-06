日本テレビの大町怜央アナウンサーが、挙式の様子を公開した。

６日までに自身のインスタグラムを更新し「先日、無事に挙式、披露宴を執り行うことができました」と報告。「これまで出会った全ての方々への感謝の思いを込め、皆さんと幸せな時間を共に過ごせたことが、とっても嬉しい日になりました」と振り返った。

大町アナは昨年８月にモデル・榊原美紅との結婚を発表。「結婚から１年以上経っての結婚式でしたが、改めて夫婦にとって忘れられない、特別な記念日になりました」としみじみ。「改めて、夫婦共々、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、よろしくお願いいたします！」とメッセージを寄せ「はぁ、、写真を見返して浸る日々が続いてます」とつづった。

大町アナは２０１９年に日本テレビに入社し、現在は「キユーピー ３分クッキング」「Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」「日テレＮＥＷＳ ＮＮＮ」などを担当している。妻の榊原は２００７年にモデルとして活動を始め「ニコ☆プチ」「ラブベリー」など人気ティーン誌の専属モデルとして活躍。大学在学中の１５年に「ＺＩＰ！」の５代目お天気キャスターを務めた。

ウェディングの様子を見たフォロワーからは「まさに美男美女夫婦ですね」「お二人ともすごく素敵で」「お幸せにね」の声が寄せられた。