ポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指すことが発表された西武・高橋光成投手（２８）について５日（日本時間６日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が特集記事を組んだ。

今季２４試合で８勝９敗、防御率３・０４だった高橋。同サイトは「高橋は昨年ナショナルズと２年総額３５０万ドルの契約を結んだ小笠原慎之介のＮＰＢ最終年と近い数字だ。今季の小笠原はシーズンの多くを３Ａで過ごし、メジャーでも苦戦した」としながら「ただし、小笠原の苦戦がそのまま高橋にも当てはまるとは限らない」とフォロー。続けて「高橋はメジャーでは先発ローテの下位、もしくはスイングマン（先発、中継ぎ兼任）としての評価になる可能性が高い。球団によっては彼のさらなる成長を期待するところもあるかもしれないが、現時点では比較的控えめな複数年契約か、保証なしの契約になる見通し」と予想した。

また、ＭＬＢ公式サイトは「長年望んでいたような高額なメジャー契約を得るには、ややタイミングが遅すぎた可能性が高い。高橋の市場価値が最も高かった２２、２３年シーズン後に西武はポスティングを申請しなかった。２４年は０勝１１敗と不本意な成績に終わり、今季は改善を見せたものの、依然として奪三振と与四球の比率はＮＰＢトップクラスの先発投手に比べて見劣りする」とした。