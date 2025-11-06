BE:FIRSTがシックな秋の装いに身を包む。『anan』でまさにギフトな15ページ掲載

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、『anan』2471号スペシャルエディション（11月12日発売）の表紙に登場する。

■ソロインタビュー、楽しい座談会も収録

2024年から続いたドームツアーが終わるやいなや、初のワールドツアーがスタートし、世界12都市の公演を完走したBE:FIRST。そしてデビュー4年目を迎えるこの秋、10月29日に初のベストアルバム『BE:ST』をリリース。その名のとおり、高みを目指し、止まることなく走り続ける彼らが『anan』2471号、贈り物特集の表紙に登場。シックな秋の装いに身を包み、約1年半ぶりに表紙を飾る。

デビュー以来、毎年欠かさず『anan』の表紙を飾っているBE:FIRST。今回で4回目の登場になるが、寒い季節の登場は久々。掲載号の第1特集が「贈り物」ということで、ちょっとしたお呼ばれに行くようなきちんと感のあるスタイリングをまずはスタイリストにリクエスト。前回登場した際の表紙はブラックで統一したので、今回はグレーをベースにまとめることに。

この衣装では集合だけでなくふたりずつのペアでも撮影しており、モスグリーンのギフトボックスを小道具に、それぞれのワンシーンを撮影している。メンバーの組み合わせごとの空気感もお楽しみに。

そして、もうひとつの衣装は、ブラウンを基調とした暖かそうなニットスタイル。落ち着いた色みで揃え、こちらも大人っぽいコーディネートにまとめた。リラックス感漂う6人の表情に注目だ。

インタビューはソロと座談会を実施。ソロでは贈り物にまつわる話題と、今回のベストアルバムに関する話を中心に聞いている。さらに、今回組みで撮影したメンバーに対して、「自分ならどんなプレゼントをあげたいか」というメッセージも掲載している。

ファンお待ちかねの6人の座談会は、息の合った楽しいトークをぎっしり詰め込んで届ける。2025年の活動の振り返りや思い出、そしてベストに収録された曲のことをたっぷりと話している。

そして、もはやお約束となりつつある質問、“メンバーで流行っていること”を2025年も忘れず聞いた。素敵な写真と楽しいインタビューが、まさにギフトな15ページとなっている。

■書籍情報

2025.11.12 ON SALE

ALBUM『anan』2471号スペシャルエディション

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

