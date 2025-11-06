“仲良し”ENHYPEN・SUNOOと&TEAM・TAKIのコラボ動画に反響 「I-LANDの頃と変わらず仲良し」「やっと会えたんだね」「相思相愛な2人」
7人組グローバルグループ・ENHYPENのSUNOOと9人組グローバルグループ・&TEAMのTAKIが、各グループのインスタグラムで2人でのダンス動画をアップした。
【写真】“仲良し”ENHYPEN・SUNOOと&TEAM・TAKIが息の合ったダンス
ENHYPENのインスタグラムでは一緒に踊る動画を、&TEAMのインスタグラムでは同グループの新曲「Lunatic」に乗せ、「#Lunatic_Challenge」を掲載。息の合ったダンスを披露している。
2人はENHYPENを輩出した超大型プロジェクト『I-LAND』（2020年／韓国）に参加。共にデビューに向けて頑張る姿や、仲良くする姿が印象的だった。
SUNOOとTAKIの共演にファンからは「I-LANDの頃と変わらず仲良しなところ見れてうれしい」「コラボしてるのみて泣いた良かったね」「やっと会えたんだね〜かわいい〜」「相思相愛な2人いつまでも仲良く幸せでいてね」「ソヌちゃんとタキは癒しだね」と反響を呼んでいる。
