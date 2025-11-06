【WWE】RAW（11月3日／日本時間4日／ニューメキシコ・リオランチョ）

【映像】美女タッグ、笑撃の“謎”ダンス

日本人女子タッグが突如披露した可愛くも“謎すぎるダンス”にレジェンド女子王者が困惑。さらに「プッ」と思わず吹き出す様子にファンからツッコミが相次いだ。

WWE「RAW」で緊迫する女子タッグ戦線。今週は“カブキ・ウォリアーズ”のアスカ＆カイリ・セインと、ベイリー＆ライラ・ヴァルキュリアが対戦。試合はアスカがライラを“アスカ・ロック”でタップアウトに追い込み快勝したが、直後に先週襲撃を受けた女子タッグ王者チーム、シャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリスが乱入。場内には再びピリついた空気が流れた。

敗れたライラを2人で茶化してご満悦のアスカとカイリ。そこへ王者チームのテーマ曲が流れ、ベルトを掲げたシャーロット＆アレクサが小走りで登場。”不仲コンビ”として知られる2人だが、全身黒の“熟ギャル”コーデで統一し、敵前での結束アピールにファンも「アレクサきたー」「チャンピオンチームきた」「かわいい」と大盛り上がり。

しかし、王者チームの気迫に反して“カブキ”の2人はそそくさと撤収。フェイスオフすら拒否するスカしプレーに終始する。ここでアスカが腕を上下に振る“盆踊り”のような謎ダンスをしながら退場し、カイリはこのところ多用している“ベロベロバー”ポーズで挑発。クソガキ感全開のムーブで塩対応を見せつけた。

当然、リングに残されたシャーロットとアレクサはリング下の“カブキ”をガン睨みするが、“合法ロリ熟女”ことアレクサの整いすぎた険しい表情の横で、シャーロットはカブキのコミカルな動きに思わず吹き出すまさかの大失態。

気づいたファンも「シャーロット無理してないか」「シャロ我慢してる笑いを」「シャロ笑いをこらえてる」と即座に指摘。その間もアスカは変顔とガン見で“盆踊り”を継続し、シャーロットは口に手を当てて場を取り繕おうとするが時すでに遅し……。最後はなんとか精悍な顔でベルトを掲げるも、緊張感ゼロの睨み合いに。新たな抗争の幕開けとしては異例の“笑撃”シーンとなってしまった。（ABEMA／WWE『RAW』）