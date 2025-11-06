イケメン俳優・かいりが、K1ラウンドガール・うららへの想いを貫いたものの、うららはまさおを選び、フラれてしまったかいりが呆然とするシーンがあった。

【映像】イケメン俳優がフラれた美しすぎるK1ラウンドガール

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

「うそだ〜！」絶叫するスタジオ

（※ネタバレあり）

これまでもうららに対し一途な想いをぶつけてきたかいり。まさおがうららと他の女性とで二股疑惑があった際も、苦しむうららを常に支えてきた。うららもそんなかいりに心を許し、2人は序盤のデートではキスを交わすなど、心が通っていたかのように見えた。

そして最終告白の日、かいり（25歳／俳優）とまさお（24歳／経営者）の間で揺れていたうらら（25歳／絵本作家志望）は、苦渋の表情でかいりを通り過ぎ、自らのコインをまさおに渡したのだ。うららの判断に、「うそだ〜！」と絶叫するスタジオのMC陣。

うららは「本当に大嫌いって何回も思ったけど、あんなにどんどん素敵になっていくかいりを見ていてもまさおのことを思い出して泣いてしまうくらい、（まさおが言ってくれた）うららの子ども心を守りたいって言うのが嬉しかった」とまさおに告白した。

うららに想いを伝えたたかいりは振られる形となり「これはきついな〜」とスタジオのMC陣はコメント。うららの決断にかいりは涙を拭うような仕草を見せ、それでもかいりはうららに自らのコインを渡し「短い間だったけど、ありがとう。最後、うららが納得する形で選択出来たらいいなと思ってたから。悲しいけど、うららと出会えたことがこの旅の中で1番良かった」と想いを伝えた。

かいりの告白を聞いたうららは泣きじゃくりながら「ありがとう。ハリウッドスターかと思っちゃったよ、似合い過ぎて」とにっこり。最後に2人は互いを応援し合いながら「ありがとう」とハグを交わし、かねてから“かいり推し”を宣言していたスタジオのとうあは「ねえ、本当にかっこいい」とかいりを絶賛した。