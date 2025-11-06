５日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」を放送。キレキャラで有名な番組常連のきしたかの・高野正成が全くキレない珍現象が起こった。

この日は高さ１０メートルの高飛び込み台から紙飛行機を飛ばし、自分も飛び込み、落ちてくる紙飛行機を水面に着く前にキャッチできれば帰れるという企画を放送。みなみかわ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、モグライダー・ともしげ、本多スイミングスクール、そして高野が参加した。

この中の誰か１人でも成功すればクリアとあって、全員、励まし合いながら飛び込んで行くも、高野だけはどうしても飛び込めない。結果、１日目は成功者なしで、２日目に突入となった。

ここでみなみかわが２連続で飛び込む代わりに、その次は高野が飛び込むように指名。どうしても飛び込めない高野は震えた。

飛び込み台の上に立つも、目は泳ぎっぱなし。「いきます！」といい、飛行機は飛ばしたものの、やはり飛び込めず。下から「なんで飛ばなかった！」の声があがるも、高野は両手を胸の前で組み、泣きそうな表情。スタジオのケンドーコバヤシも思わず「村娘か！」と絶妙ツッコミだ。

プール下では「なんか面白くなくなっちゃった」「今のマジでオンエア無理やろ」「ブチギレてくれないと」など、いつもの威勢がまったくない高野の豹変ぶりに呆れ顔。降りてきた高野は「すいません、すいません」。みなみかわが「無理ですね」と聞くと食い気味に「はい！」。結局一度も飛ぶことなく、高野の出番は終わった。

この「村娘・高野」にネットも「１０ｍにビビり散らかして村娘と化した、きしたかの高野のキレ芸はもう響かない」「ケンコバのツッコミ、天才すぎる」「村娘になっちゃうほど無理だったんだね高野さん」「本当、さっきの高野が、生け贄にされそうなのを拒む村娘っぽさあってケンコバのツッコミが冴えまくり」など爆笑していた。