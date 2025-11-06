人気芸人が「カッコいいけど話しやすい安室奈美恵」風の女装に挑戦。まさかの美女に姿を変え、河合郁人が「鼻の形綺麗！」と興奮した。

【映像】南国風ギャルに変身した人気芸人（ビフォーアフターも）

11月5日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。コントなどで女装を披露してきた芸人がガチ女装しNo.1を競う「第2回とにかくイイ女になりたいねん」が開催された。ジャッジは河合郁人。

さや香・石井が考えるイイ女の条件は「カッコいいけど話しやすい安室奈美恵」。石井は「目力を出してほしい」とヘアメイクにリクエストしたそうで、「肌にも影を入れてもらった」とメイクのポイントを説明した。

登場した石井は金髪のロングヘア、ヘソ出しスタイルの南国風ギャルに変身。はね上げたアイラインとシックな色味のシャドウで安室奈美恵風のクールなカッコよさを表現したという。河合は「可愛い！」「鼻の形も綺麗」と絶賛。石井は「鼻の形も影を入れてもらって」と細かい部分のメイクテクを明かした。

「カラオケ合コンロワイヤル」では女装した5人の芸人が河合にイイ女アピール。石井はさりげなく肩を出し、濱家は「セクシーやな」とすかさずツッコミ。

石井は職業を聞かれ、「振付師」と回答。ライバル女装芸人から「何か踊って」と無茶振りを受けるとキレキレのダンスで“無茶振りに全力で応えるイイ女”をアピールし、ピンチをチャンスに変えた。

