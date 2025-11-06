ロシアのクィアアーティスト、ジェナ・マービンを追ったドキュメンタリー映画『Queendom（英題）』が『クイーンダム／誕生』の邦題で2026年1月30日よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺ほかにて全国公開されることが決定した。

ロシアの首都モスクワから約10,000キロ離れた極寒の田舎町・マガダンに生まれ、祖父母に育てられたマービン。かつて強制収容所のあった町は今も保守的で、マービンは“クィア”であるがために暴力や差別の標的とされてきた。その痛みやトラウマを、アートという武器に変えたマービンの芸術性はTikTokで支持を集め、「VOGUE RUSSIA」誌面にも登場するなど瞬く間に脚光を浴びていった。

監督を務めたのは、ロシア出身でフランス在住のアグニア・ガルダノヴァ。ロシア各地のドラァグクイーンたちを追う映画を撮ることを予定していたガルダノヴァは、取材初期に出会った候補の1人としてマービンに出会う。ガルダノヴァはマービンと過ごす中で、彼女の持つ類まれな芸術性と、ロシアという抑圧的な社会の中で真の自分を貫く勇気に深く心を動かされ、マービンだけを追ったドキュメンタリーを製作することを決意した。、『チェチェンへようこそ―ゲイの粛清―』の共同プロデューサーを務めたイゴール・ミャコチンがプロデューサーを務めた。

マービンは過激で独特な衣装を纏い、ウクライナ侵攻への反対や、LGBTQ+の活動を禁止する法律や政治、社会に対する反抗的な姿勢を表す。このパフォーマンスは、現在のロシアでは命を危険にさらす行為だがマービンは、自らの存在をかけてアートを通じて抗議を続け、社会の無関心と差別に一石を投じている。だが、本作はそんな“強さ”だけではなく、撮影当初は21歳だった、まだ若く、将来への不安や自己との葛藤を抱えるマービンの姿、そして、愛情を抱きながらもその在り方を理解しきれない祖父母との関係も映し出していく。

あわせて公開されたティザービジュアルには、裸のマービンを、ロシア国旗の色である「白」「青」「赤」を纏った人々が取り囲む様子が描かれている。

映画『クイーンダム／誕生』特報映像 また、特報映像は、白く塗ったスキンヘッドにハイヒール、身体を締め上げるテープ姿でモスクワの街を歩くマービンの映像に、「これは私が人間になるための活動だ」という言葉で始まる。「ジェナとなって外に出れば、いつでも最強になれる。まるで鎧を着た騎士さ」と語るが、「お前をぶっ殺してやる」と、LGBTQ+コミュニティの仲間が暴行を受けるの衝撃的な場面も。それでもマービンは、差別的な人たちの暴力に、団結して立ち向かっていく。

なお、マービンと監督のガルダノヴァ、プロデューサーのミャコチンは公開日付近に来日を予定している。（文＝リアルサウンド編集部）