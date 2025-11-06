超特急「EVE」SP映像解禁！3面スクリーンで構成された臨場感溢れるSCREENX鑑賞イメージ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

超特急の初となるライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）より、唯一無二の圧倒的なパフォーマンス「EVE」の臨場感溢れるSCREENXによるスペシャル映像が解禁。併せて、新場面写真3点も公開された。

■まるで会場にいるような特別な体験

2025年6月から8月に行われた超特急史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』。本作は、2025年の夏を熱狂の渦に巻き込んだ同ツアーの裏側に密着。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉え『超特急 The Movie RE:VE』としてスクリーンに蘇る。

このたび解禁されたスペシャル映像は、超特急を代表する一曲「EVE」のさいたまスーパーアリーナでのパフォーマンスを、SCREENXで鑑賞するイメージ用に仕上げた映像となっている。

本作のオ・ユンドン監督が所属するCJ 4DPLEXは、映画業界で初めて4D技術を導入した韓国企業で、体感型上映システム「4DX」を開発。これまでも『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』『BTS: Yet To Come in Cinemas』など、数々の世界的アーティストのライブフィルムを手掛けてきた。

本作では、最新技術を駆使し、通常の「2D上映」とあわせて、臨場感溢れる上映形式SCREENX、4DX、ULTRA 4DXも用意。SCREENXは正面スクリーンと両壁面スクリーンの計3面で構成され、まるで会場にいるような特別な体験ができる。

■映画情報

『超特急 The Movie RE:VE』

11月7日（金）より全国公開

監督：JISOO LIM、YOONDONG OH

出演：超特急

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2025, 株式会社SDR ＆ CJ 4DPLEX Japan

