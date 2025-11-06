岡山市が整備を計画している新アリーナについて、県が協議に応じない姿勢を示していることを受け、大森市長は「非常に残念だ」とした上で、市単独でも事業を進めたい意向を強調しました。

けさ（6日）の定例会見で述べたものです。岡山市は、約280億円を投じる新アリーナの整備計画について、伊原木知事との協議を先月（10月）末までに設けるよう県に求めていました。これに対し、県は「計画に参画できる状況にはない」と回答。伊原木知事は「前に進める変化は起きていない」と述べ、協議にも応じない意向を示していました。

これを受け、大森市長は県の姿勢に疑問を呈した上で、事業の重要性を改めて強調しました。

（大森雅夫岡山市長）

「意見に相違があるからこそ、直接会って意見を交わすことが重要なのではないか。（新アリーナの整備は）岡山にとって必要な事業であるという認識のもと、前進させていくべきものだ」

岡山市は引き続き、経済団体などから寄付を募り、アリーナ整備の早期事業化を目指したい考えです。