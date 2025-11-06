日経225先物：6日正午＝670円高、5万930円
6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万930円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万768.89円に対しては161.11円高。出来高は2万8672枚となっている。
TOPIX先物期近は3312.5ポイントと前日比39.5ポイント高、現物終値比9.71ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50930 +670 28672
日経225mini 50925 +665 454913
TOPIX先物 3312.5 +39.5 37250
JPX日経400先物 29895 +340 2139
グロース指数先物 700 +0 2594
東証REIT指数先物 1977 -4.5 171
株探ニュース
TOPIX先物期近は3312.5ポイントと前日比39.5ポイント高、現物終値比9.71ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50930 +670 28672
日経225mini 50925 +665 454913
TOPIX先物 3312.5 +39.5 37250
JPX日経400先物 29895 +340 2139
グロース指数先物 700 +0 2594
東証REIT指数先物 1977 -4.5 171
株探ニュース