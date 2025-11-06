　6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万930円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万768.89円に対しては161.11円高。出来高は2万8672枚となっている。

　TOPIX先物期近は3312.5ポイントと前日比39.5ポイント高、現物終値比9.71ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50930　　　　　+670　　　 28672
日経225mini 　　　　　　 50925　　　　　+665　　　454913
TOPIX先物 　　　　　　　3312.5　　　　 +39.5　　　 37250
JPX日経400先物　　　　　 29895　　　　　+340　　　　2139
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+0　　　　2594
東証REIT指数先物　　　　　1977　　　　　-4.5　　　　 171

