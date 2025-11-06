UniteUp!、ライブBlu-ray劇場先行上映会の開催が決定！メンバーのトークショーも実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

多次元アイドルプロジェクト“UniteUp!”（読み：ユナイトアップ）のライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』（12月17日リリース）の発売を記念して、劇場先行上映会が開催されることが決定した。

■劇場で対象商品を予約した人には、登壇キャストによるお見送りも！

2025年1月よりTVアニメ第2期が放送されていた多次元アイドルプロジェクト“UniteUp!”。これまでに東京ガーデンシアター、恵比寿The Garden Hall、パシフィコ横浜でのワンマンライブ、ユニット別の単独ワンマンライブも開催し、数々のイベントにも出演。日本武道館、さいたまスーパーアリーナでのパフォーマンスも成功させ、魅力溢れる楽曲をリリースするなど、2次元・3次元それぞれでの活躍をみせている。

7月6日にパシフィコ横浜にて開催されたワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』の模様を収録したライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』が、UniteUp!プロジェクト4周年のタイミングとなる12月17日にリリース。これを記念して、『「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！登壇しないと！お見送りしないと！3ないと！上映会』の開催が決定した。

映画館の大スクリーン＆大音響で当日の熱いステージが甦り、当日はメンバーも登壇。トークショーをの実施が予定されている。

さらに、劇場にて対象商品を予約した人は、トークショー終了後、登壇キャストによるお見送り会への参加が可能に。本イベントは11月7日12時にWEBでの抽選エントリー受付がスタートする。

■イベント情報

UniteUp! ライブBlu-ray発売記念！『「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！登壇しないと！お見送りしないと！3ないと！上映会』

12/08（月） 東京・ユナイテッド・シネマ豊洲

18:00開映 ※1回限りの上映

出演：PROTOSTAR 平井亜門、LEGIT 森蔭晨之介、JAXX/JAXX 馬越琢己

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 2025.7.6 at パシフィコ横浜 国立大ホール』

