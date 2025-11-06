

（写真：Fast&Slow / PIXTA）

【図表を見る】PMとメンバーの双方が快適に業務を進めることができ、しかもプロジェクトをしっかり遂行できる「三方よし」の成果が出せる「M型ワークフロー」

プロジェクトマネージャー（PM）が機能しない





プロジェクトマネージャー（PM）が機能していないという”悲鳴”を頻繁に耳にする。筆者はウズウズカレッジという会社でIT企業のエンジニア採用支援や法人研修支援をしているが、「PMがいないから若手人材を受け入れられない」「PMが機能していないので若手が辞める」という悩みは、多くの企業でなかば常態化している。

2020年に株式会社ネオマーケティングが実施した意識調査によると、自社のPMについて仕事ができない「名ばかりPM」と感じているとの回答が約65％、PMの進行で社内の人間関係が悪くなった経験があるという回答も約56％に上った。

この状況は、コロナ禍を経て職場のオンライン化が進んだ現状を鑑みると、より深刻化していると推察される。現に「PMの機能不全でプロジェクトが遅延して回らない」「PMを担当させた社員が重責で辞めてしまった」という事例は後を絶たない。

アラフォーの筆者より上の世代であれば、「そんなことで辞めるほうが悪い。残った人間をPMに昇格させればいい」と深刻に捉えないかもしれない。ただ、それは「昭和の感覚」であって、現代では時代錯誤の考え方と言えるだろう。

人手が余っていた時代であれば、PMが辞めても次のPM候補がいたが、今は違う。数少ないPM候補を育成し、組織づくりを進めていかないと今の人手不足の状況では会社の存続すら危うくなる。また、PMに昇格した人材は現場でも結果を出していたはずで、その人材がPMとして定着できずに退職してしまうようでは、会社の戦力も純減となる。

こうした背景により、「名ばかりPM」が組織の大きな課題になっている。土台となる人的資源が枯渇しているのだから、PM個人のスキル不足、能力不足を責めても何も解決しない。

この認識を共有した上で筆者から、PMとチームメンバーがプロジェクトを回していくために必要な大前提の考え方とワークフローを提案する。

PMがやるべき3つのポイント

まず、大前提として必要なのが「PMもプロジェクトチームの一員である（一番偉いわけじゃなく、一つの役割であること）」という立場をチーム内で明確にすることだ。

マネジメント教育が根付いているとは言えない日本において、PMに昇格したらすぐに「なんか権限を持った偉い人」として扱われるのは酷である。

場合によっては、カバーする業務範囲はプロジェクトの計画立案からスケジュールや進捗、品質の管理、人材育成、発生した問題への対処など非常に幅広く、それらの業務に必要なスキルも経験もない状態で業務がスタートする。

そんな重責をいきなり負わされたのであれば、大体の人は求められる成果を出せないか、過重労働でリタイアしてしまう。

プロジェクトの結果責任を負っていることは確かだが、何でもかんでも背負う必要はない。プロジェクトチームに経験豊富なメンバーがいるなら、アドバイスをもらってもいいし、一定の裁量権（自由）を渡して独自に動いてもらってもいい。

「PMがすべての状況を確認し、指示を出し、メンバーはそれに従うものだ」というトップダウンの幻影はキックオフミーティングで早々に消し去っておきたい。PMはチームの一員であり、メンバーと対等な立場として共にゴールを目指すという認識を共有することが重要だ。

具体的には、これから述べる3つのポイントを踏まえてもらいたい。

1つ目は、プロジェクトの全体的な戦略や計画はPMが作るが、「疑問点や改善案」があれば、意見や質問を上げてほしいと伝えることだ。こうすることで、一方向的にPMの指示を待つ組織にならずに、メンバー各自の知見も活かしながら、対等に議論してプロジェクトを進めることができる。

2つ目は、PM自身が自分の得意、不得意領域をチームに対して明らかにして、「自分はここが苦手だから手伝ってもらいたい」とオープンな姿勢を示すことだ。

PMだからといってすべて詳しいはずはないし、詳しいフリをするべきでもない。PMは自分の得意、不得意をチームに対して明らかにして、「自分はここが苦手だから手伝ってもらいたい」とオープンな姿勢を示し続けることが肝心だろう。

もっと言えば、「感情的になりやすい」とか「すぐ早口になる」といった弱点となる個性まで伝えておくといい。それによってPMの短所が表出した際にも「まあ、弱点って言ってたしな」とメンバーが大目に見てくれることもある。お互いに弱点がある者同士が「共に頑張っていくチーム」という関係性が育ちやすくなる。

3つ目に重要なのは、意見は広く取り入れるが、最終的には裁量権を持つPMが方針を決定すること。よくある話だが、メンバーの意見を採用してプロジェクトがうまく行かなかった際に「これは〇〇さんの意見だったよね」とPMがメンバーに責任を押し付けることがある。こうした責任転嫁はもちろん完全NGだ。

意見はメンバーと出し合うが、全体の戦略を踏まえてどの意見を採用するのか最終判断を行うのはPMだ。その責任から逃げてしまったらチームメンバーからの信頼も得られず、「共に頑張っていくチーム」が成立することもない。

PMがつらい理由「何が正解かわからない」

この3つのポイントを押さえて意識の環境整備をすることで、「PMに能力がないからプロジェクトがうまくいかなかった」といったPM個人に対する不平不満は出にくくなり、PMが重責から辞める事態も減らせるだろう。

PMになってつらい思いをする大きな理由として「今までのプレーヤーと役割が違い、何が正解かわからない（何をしたらいいのかわからない）」という声をよく聞く。PMを補佐するポジションを経験してからPMに昇格したのならまだしも、いきなりPMになった人からしたら「明日からPMだからよろしく！」という、丸投げ状態での役割変更は確かにしんどいだろう。

PMに昇格しても具体的な役割の提示や教育はないことが多い。中小企業だけではなく、大企業でも多くは「見て覚えてね」という状況だ。PMはメンバーの業務範囲や目標を設定する仕事なのだが、そのPMの業務範囲や目標も定義されるべきだろう。また、必要なスキルは教育が必要だ。そこで、PMの仕事を整理してみたいと思う。

具体的に何を決めればいい？

まず、最初にやるべきことは、プロジェクトの「目的地（目的と目標）」を定めることだ。

何のために行うプロジェクトなのか【目的】。そして、どういう状態になったらこのプロジェクトは「成功」したと評価されるのか【目標】。それを言語化してチームメンバーに共有することで、そのプロジェクトチームが何のために、どこを目指すのか明確になる。この「目的」と「目標」が定まっていない状態とは、Googleマップに目的地を入れずに集団で歩き出しているようなものだ。

次にやるべきことは「誰がどの仕事を分担するのか【役割分担】」を決めることだ。大まかにプロジェクト遂行に必要な仕事を洗い出し、メンバーに割り当てていく。その後、各メンバーのToDoを整理していくのだが、これは細かい業務のリストアップになるので、まずはメンバーが洗い出したものをPMが確認して確定する。

こうして各自のToDoがリスト化された段階で、PMはそれをプロジェクト全体のスケジュールに当てはめて進捗管理上問題がないかをチェックする。（「プロジェクト全体の納期に間に合うか？」「猶予期間は十分に取れているか？」など）その際に活用するといいのが、WBS（Work Breakdown Structureの略）というプロジェクト管理のための【行程表】だ。

日本語では「作業分解構成図」と呼ばれ、タスク一覧とその担当者やスケジュール、納期をシートで把握できるので、抜け漏れを防いだり、工程数や進捗状況をチームで共有したりするのに役立つ。

筆者の経験上、十中八九このWBS通りにプロジェクトが進むことはないが、このWBSを“共通の予定表”としてプロジェクトチームがコミュニケーションを取ることで、「目的（目標）」に向けて「日々のやること」がブレずにプロジェクトを進めることが可能になっていく。

このWBSを交えたToDo管理のコミュニケーションを取る頻度については、一律に「週1回は必ず面談」と決めるよりも、チームメンバーの能力やリソース状況に合わせて設定するといいだろう。自己管理が得意なメンバーなら1カ月に1度でいいかもしれないし、タスクが遅れがちなメンバーなら当面は毎日実施するほうがいい。

肝心なことは、「目的が不明確な、何となくやっている報告・連絡・相談」の頻度を減らすことだ。そうでないと、業務時間の多くを報告やミーティングが占める、本末転倒な状況となってしまう。そうなると、チーム全体のプロジェクトを進める時間が減るし、PMから信頼されていない、監視されているといったチームの心理状態にもなり得る。オンラインでの業務が増えた昨今、あらためて留意したい側面だと感じる。

三方よしの成果を出せる「M型ワークフロー」

とはいえ、チームメンバーとの「程よいコミュニケーション」という説明は感覚的で、「言うは易く行うは難し」であることは筆者もよく分かっている。そこで最後に、PM経験もある筆者が法人研修支援のために考案した「M型ワークフロー」を紹介したい。



「M型ワークフロー」（筆者作成）

※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

これを実践することで、PMとメンバーの双方が快適に業務を進めることができ、しかもプロジェクトをしっかり遂行できる「三方よし」の成果が出せる。チームメンバーの成長にもつながる方法なので、ぜひ実践していただきたい。

詳しい解説はこちらの記事「報連相（ほう・れん・そう）が日本企業をダメにする？企業が陥る“無駄な報告”の罠とは」に書いたが、この図を簡潔に説明するとこういうことだ。

・時系列的に左から右にアクションステップが進む

・上にある↓い、PMがメンバーとコミュニケーションを取る部分

・下にある´イ蓮▲瓮鵐弌竺銅が取り組む部分

ポイントは、PMがメンバーから「どのタイミング」で「何の情報」についてヒアリングすべきか、明確にしたところだ。

一般的に「報連相」が頻繁になって業務に支障が出るのは、「どのタイミング」で「何の情報」を上司に伝えるべきか整理されていないことが原因だ。

その点を解消したM型ワークフローでは、業務の「実行」を起点として、実行前に「事前確認」、実行後に「事後報告」を行う。この図の流れをPMとメンバーで徹底していくと、成果を出すために最低限必要なコミュニケーションを取れる。

メンバー自身が実行方法を考える「仮説立て」と、次回以降の改善点を見出す「自己アップデート」までをワークフローと位置づけるため、メンバーの成長を仕組み化できる利点も大きい。

いつかPMになるかもしれない

この記事の読者がPMではなくメンバーの立場だったとしても、筆者は「M型ワークフローに沿った行動」を、あなたが主導して行うよう強く勧めたい。なぜなら、このM型ワークフローにて行動することで、自分が楽になるだけでなくPMも助かるからだ。そうすればプロジェクトもうまくいく確率が上がり、メンバーであるあなた自身にとってもプラスとなる。

マネジメントされる立場のうちに「こんな風に業務を進めて、こんな風に報告や確認を取りましょう」とワークフローをPMに提案することは、いつかPMになるときのための事前トレーニングでもある。

「名ばかりPM」問題は、PMだけではなく、会社やチームメンバーも協力して対処する必要がある。さらに進む人手不足、AI時代に対応する上でも、ぜひチャレンジしてほしい。

（川畑 翔太郎 ： UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ） 代表取締役）