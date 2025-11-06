“バスケ熱”をアリーナから地域全体に広げる取り組み…島田慎二氏が長崎＆愛知出張報告

11月6日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第261回が配信。来年1月に開催される『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』を踏まえた長崎出張と、インフロニア・ホールディングス株式会社とのイベントに参加した愛知出張について語った。

長崎出張では、鈴木史朗市長への表敬訪問や長崎国際テレビへの出演が行われた。長崎ヴェルカは創設からわずか5年でB3、B2、B1へと駆け上がり、さらにハピネスアリーナも完成。島田氏は「短い期間にギュッと色々なものが散りばめられたクラブなんて、過去に歴史はないと思うんですよね」と成長スピードの著しさを評価。勢いのある長崎で行われるオールスターはBリーグ初となる3日間開催となるが、試合会場に留まらず地域全体を巻き込んだお祭りにする意図があると説明した。

「少しでも長崎に訪れる方が増えていただきたいということで、3日間開催にしました。（ハピネスアリーナの）キャパシティが5000中盤ぐらいということもあるので、チケットを取れない人でも長崎に来ていただくことの意義、意味みたいなものを各種イベントに散りばめていきたいなと。ここでしか買えないグッズを販売したり、色々な選手にも協力いただいてイベントで盛り上げることで、会場だけで行われるのがオールスターではなくて、町全体がオールスターになっていくことを目指して準備しているところです」

愛知出張で島田氏は、親子で楽しめるイベント『インフロニア B.Hi TOUCH』スペシャルデー（冠試合）として開催された名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsアルティーリ千葉をIGアリーナで観戦。インフロニアCEO・岐部一誠氏と、今シーズンコラボしている『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』の原作者・西野亮廣氏とともに対談イベントなどを実施した。

会場では工事現場で使用されるカニ型クレーンにバスケゴールをつけ、路面補修資材のマイルドパッチを敷き詰めたコートでドリブルシュートを楽しむ体験コーナーも設置された。島田氏は「（インフラとバスケ、そしてファミリー層へのアプローチを含め）相乗効果を持たせようということでやっていただいてますね」と、ユニークな取り組みが大いに盛り上がっていた様子を伝えた。

今回のエピソードでは、番組恒例となったバスケ界で印象に残ったワードを決める『バスケ界 たぎりワード大賞 2025』募集開始（12月1日締切）や、クラブとファンが地域を支え盛り上げる参加型ゲーム『バスケインフラリーグ（BIリーグ）』などについて語られた。

