履き心地と機能性を両立した【アシックス】の高コスパランニングシューズがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
足元から変える走りの快適さ！【アシックス】のメンズランニングシューズがAmazonで販売中！
快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計されたランニングシューズ。JOLT 4は、より快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計。長年のGTシリーズからインスピレーションを受け、クラシックなスタイリングと優れたフィット感を提供。よりやわらかく、足にフィットするように、アウターソールのフレックスグルーブを大きく配置した。また、前足部のフィット感を高め、ソフトなORTHOLITEソックライナーにより、快適な履き心地を追求。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
幅広設計で足にやさしくフィット。歩行時のストレスを軽減するクッション性もあり、長時間の使用にも適している。
→【アイテム詳細を見る】
通気性に優れたメッシュアッパーと、滑りにくいアウトソールが快適なランニングやウォーキングをサポートする。
GTシリーズのノウハウを活かし、柔らかさと安定感を両立した設計で、日常使いから運動まで幅広く対応できる。
→【アイテム詳細を見る】
ソフトなインソールとEXTRA WIDEラストで、足幅の広い人でも安心して使えるエントリーモデルのスニーカーとなっている。
足元から変える走りの快適さ！【アシックス】のメンズランニングシューズがAmazonで販売中！
快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計されたランニングシューズ。JOLT 4は、より快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計。長年のGTシリーズからインスピレーションを受け、クラシックなスタイリングと優れたフィット感を提供。よりやわらかく、足にフィットするように、アウターソールのフレックスグルーブを大きく配置した。また、前足部のフィット感を高め、ソフトなORTHOLITEソックライナーにより、快適な履き心地を追求。
→【アイテム詳細を見る】
幅広設計で足にやさしくフィット。歩行時のストレスを軽減するクッション性もあり、長時間の使用にも適している。
→【アイテム詳細を見る】
通気性に優れたメッシュアッパーと、滑りにくいアウトソールが快適なランニングやウォーキングをサポートする。
GTシリーズのノウハウを活かし、柔らかさと安定感を両立した設計で、日常使いから運動まで幅広く対応できる。
→【アイテム詳細を見る】
ソフトなインソールとEXTRA WIDEラストで、足幅の広い人でも安心して使えるエントリーモデルのスニーカーとなっている。