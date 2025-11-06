THE JET BOY BANGERZ・TAKUMIが圧巻のムーブを一発撮り！『THE FIRST TAKE』の新企画『HIGHLIGHT』に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE JET BOY BANGERZのパフォーマー/ラッパー、TAKUMIが『THE FIRST TAKE』の一発撮り新企画『HIGHLIGHT』に登場。

■TAKUMIは、日本のダンス界のトップランナーとして注目を集める逸材

『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりなど、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。

TAKUMIは、THE JET BOY BANGERZとしての活動の傍ら、プロダンスリーグD.LEAGUEのチームCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）でリーダーをつとめ、シーズンで最も優秀なダンサー「MVD OF THE YEAR」を3年連続で受賞するなど、日本のダンス界のトップランナーとして注目を集める逸材。

今回TAKUMIは、THE JET BOY BANGERZの新曲「Let’s Dance」のRemixを披露。『HIGHLIGHT』のために、TAKUMI自身が関わって制作したスペシャルバージョンだ。

足音や息遣いにも臨場感が溢れる正方形のステージ上で繰り広げられる、2分11秒に凝縮された比類なき圧巻のムーブに注目しよう。

『TAKUMI (THE JET BOY BANGERZ)―Let’s Dance Remix / HIGHLIGHT』は、11月6日 22時よりプレミア公開。

■TAKUMI コメント

■リリース情報

2025.11.05 ON SALE

THE JET BOY BANGERZ

DIGITAL SINGLE「冬のダイアモンド」

2025.11.19 ON SALE

THE JET BOY BANGERZ

EP『Let’s Dance』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/389

https://www.thejetboybangerz.jp/