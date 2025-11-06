THE JET BOY BANGERZ・TAKUMIが圧巻のムーブを一発撮り！『THE FIRST TAKE』の新企画『HIGHLIGHT』に登場
THE JET BOY BANGERZのパフォーマー/ラッパー、TAKUMIが『THE FIRST TAKE』の一発撮り新企画『HIGHLIGHT』に登場。
■TAKUMIは、日本のダンス界のトップランナーとして注目を集める逸材
『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりなど、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。
TAKUMIは、THE JET BOY BANGERZとしての活動の傍ら、プロダンスリーグD.LEAGUEのチームCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）でリーダーをつとめ、シーズンで最も優秀なダンサー「MVD OF THE YEAR」を3年連続で受賞するなど、日本のダンス界のトップランナーとして注目を集める逸材。
今回TAKUMIは、THE JET BOY BANGERZの新曲「Let’s Dance」のRemixを披露。『HIGHLIGHT』のために、TAKUMI自身が関わって制作したスペシャルバージョンだ。
足音や息遣いにも臨場感が溢れる正方形のステージ上で繰り広げられる、2分11秒に凝縮された比類なき圧巻のムーブに注目しよう。
『TAKUMI (THE JET BOY BANGERZ)―Let’s Dance Remix / HIGHLIGHT』は、11月6日 22時よりプレミア公開。
■【画像】TAKUMIアーティスト写真
■TAKUMI コメント
■リリース情報
2025.11.05 ON SALE
THE JET BOY BANGERZ
DIGITAL SINGLE「冬のダイアモンド」
2025.11.19 ON SALE
THE JET BOY BANGERZ
EP『Let’s Dance』
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/389
https://www.thejetboybangerz.jp/