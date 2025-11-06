RIZINの榊原信行CEOは5日、都内で記者会見を行い12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催する「RIZIN師走の超強者祭り」で“6大タイトルマッチ”を行うことを正式に発表。

会見後の取材ではフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」について言及し、登壇のたびに大歓声を巻き起こす現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）の人気ぶりに「RIZIN始まって以来じゃないですか」と舌を巻いた。



■「ファンのハートを掴み出した初の外国人選手」

■「イリーとケイプもここまでの人気は……」

榊原CEOは10周年記念大会について「この10年間の集大成。過去、現在、未来を繋いでいくようなカード編成等で、最強の熱狂をファンと作り上げたい」と意気込みを語った。そんなアニバーサリー・イベントのラストを飾る予定なのが、フェザー級のタイトルマッチだ。記者会見ではRIZINの看板選手である朝倉未来と、シェイドゥラエフに対し一際大きな歓声が上がった。榊原CEOは25歳のフェザー級王者の人気ぶりについて「RIZIN始まって以来じゃないですか？」と言及。「PRIDEの頃はヒョードル、ノゲイラ、ミルコ、K-1のボブ・サップ（米国）にしても、凄い人気があったけど、外国人のスター選手をなかなか作り出せずにいた」とし、シェイドゥラエフを「RIZINファンのハートを掴み出している、初の外国人選手」だと絶賛した。さらに、現在UFCで活躍する元RIZIN王者らの活躍を振り返り、「あのイリー・プロハースカだとか、マネル・ケイプとかもここまでの人気は（なかった）。知名度は上がったけども、ジャパンの指示を得られるところまでRIZINでキャリアを積めたかと言うと、そこまでは僕らも磨ききれなかった」としシェイドゥラエフの人気は別格だと強調。「一周回って、RIZINファンの見る視点も変わってきてるのかなという気がする」と格闘技ファンの変遷にも注目した。元PRIDE王者や現役のUFCランカーとして活躍する元RIZIN王者らも成し得なかったほどの人気を博するシェイドゥラエフ。強さと魅力を兼ね揃えた25歳のキルギス人は大晦日にでどのような試合を見せてくれるのか。期待が高まっている。



