太陽ＨＤ、今期経常を12％上方修正・最高益予想を上乗せ、今期配当を実質増額修正

太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ] が11月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比21.4％増の150億円に伸び、従来予想の127億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の237億円→265億円(前期は215億円)に11.8％上方修正し、増益率が9.8％増→22.8％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.7％増の114億円に伸びる計算になる。



同時に、11月30日割当の1→2の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の290円→237.5円(株式分割前換算では310円)に修正した。年間配当は実質6.9％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比35.1％増の84.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の20.9％→23.5％に上昇した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第2四半期のエレクトロニクス事業の業績は、半導体パッケージ基板用部材やリジッド基板用部材の中国向け製品の需要が想定を上回ったことにより、予想を上回る結果となりました。第2四半期の結果を踏まえ、第3四半期以降の業績予想は2025年8月1日に開示した業績予想を据え置きつつ、エレクトロニクス事業の第2四半期の業績予想を実績値に置き換え、また、第2四半期に営業外収益として計上したCVCファンド売却益、及び特別利益として計上した永勝泰油墨(深セン)有限公司の清算に伴う利益を踏まえ、通期連結業績予想を修正いたしました。なお、医療・医薬品事業及びICT&S事業については、業績予想の修正は行っておりません。3．株式分割について2025年11月6日開催の取締役会において、2025年11月30日を基準日、2025年12月1日を効力発生日として、普通株式1株を2株に分割することとしました。詳しくは、本日公表した「株式分割、株式分割に伴う定款一部変更、及び配当予想の修正等に関するお知らせ」をご参照ください。

