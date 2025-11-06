『ドラクエ』バラモスの死に顔話題 人気作家の4コマ漫画に「おっかねぇ」「クスッと笑える」
ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの4コマ漫画『ドラゴンクエスト4コママンガ劇場 ニセ勇者本』が発売されたことを記念して、公式Xにて4コマ漫画が公開された。漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が描いた、勇者とバラモスのやり取りが描かれている。
【画像】安らかに死んだバラモス（笑）柴田先生が描いたドラクエ4コマ漫画
4コマ漫画では「HPとは何の略だ？」と質問するバラモスに対して、勇者が「エッチ スケッチ ピッチピチ ギャルだ」と真顔で答えるシュールな内容で、最後は「バラモスの死に顔はやすらかだった…」というオチになっている。
クスっと笑ってしまう内容にネット上では「このまま大喜利のお題として出そうw」「柴田亜美さんのドラクエ4コマ、クスッと笑えるネタ多くて好きやな〜」「どんなギャルなんだろうw」「柴田亜美先生の生涯ベストだと思っている」「それをゾンビにして起こすんだもの…やはり魔王様はおっかねぇだよ」などと反応している。
『ドラゴンクエスト4コママンガ劇場 ニセ勇者本』は、1990年代にドラクエファンを大爆笑の渦に巻き込んだ4コマ漫画が令和に復活したもので、SNSに掲載された令和の新作を大ボリュームで収録。柴田氏の代表作『南国少年パプワくん』や驚きのタイトルとのコラボ4コマ、当時の制作秘話と描きおろしを交えて収録されている。
