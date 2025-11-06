黒崎レイナ、“念願”の『相棒』出演を報告 水谷豊＆寺脇康文との新鮮な3ショットに反響「おめでとう」「楽しみにしてます」「凄い!!」 『私の夫』では佐藤健の妹役
俳優の黒崎レイナ（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。「念願」というドラマ作品に出演することを報告し、メインキャストの2人との爽やかな3ショットを披露した。
【写真】「おめでとう」「凄い!!」水谷豊＆寺脇康文との爽やかな3ショットを披露した黒崎レイナ
黒崎が出演を報告したのは、シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の第5話（12日放送）。
投稿では、「テレビ朝日『#相棒 season24』第5話『昭和100年』 若松令華役で出演させていただきます！念願の相棒シリーズ、感無量です。#水谷豊 さん、#寺脇康文 さんとのお写真を添えて」とつづり、水谷、寺脇との3ショットと、同作の台本を手に笑顔でピースをする自身のショットをアップした。
ファンからは「出演おめでとうございます！予告ですぐにレイナちゃんだと気づけて嬉しかったです！楽しみにしてます」「凄い!!」「録画予約しておかなきゃ」「最高の証拠写真ですね〜!!」「予告見てレイナちゃん!?ってなった。楽しみにしてます」など、祝福と期待のコメントが多数寄せられている。
黒崎は1998年11月11日生まれ、愛知県出身。映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』や、『仮面ライダーエグゼイド』、ドラマ『初めて恋をした日に読む話』などに出演。直近ではAmazon Original日本ドラマ『私の夫と結婚して』で佐藤健演じる鈴木亘の妹・未来を演じたことでも注目を集めた。
